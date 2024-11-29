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Нарышкин: курс финских элит едва ли отвечает интересам граждан страны

По словам Нарышкина, сотрудничество с Россией приносило Финляндии больше пользы и доказательством этому является история взаимоотношений стран.
Ирина Егорова 2024-11-29 16:29:12
© Фото: IMAGO, Antti Hämäläinen, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Вступление Финляндии в НАТО и курс на разрыв с Россией едва ли отвечают интересам финского народа и уж точно не вносят вклад в обеспечение общеевропейской безопасности. Об этом заявил Сергей Нарышкин в ходе заседания, посвященного истории советско- и российско-финских отношений в XX-XXI веках.

«История учит, что сотрудничество с Россией приносило Финляндии больше пользы, чем ее предыдущие попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской и даже неонацистской политики», - отметил Нарышкин.

Тем временем финскому депутату, главе комитета по иностранным делам Киммо Кильюнену пришлось извиняться за свои слова о необходимости открыть границу с РФ. Позже он и вовсе попросил освободить его от должности.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предположил, что отношения между Москвой и Хельсинки когда-нибудь наладятся, но не сейчас. Владимир Путин отмечал, что Россия открыта для сотрудничества со всеми государствами. 

Финляндия вступила в Организацию Североатлантического договора в 2023 году. Это произошло 4 апреля 2023 года - в 74-ю годовщину образования НАТО. Позже новым, 32-м членом блока стала Швеция, которая присоединилась к альянсу спустя год.

#Россия #НАТО #Финляндия #Сергей Нарышкин #отношения #наш эксклюзив
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