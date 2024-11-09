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Финский президент допустил, что отношения с Россией наладятся

Александр Стубб отметил, что сейчас не время для этого.
Сергей Лебедев 2024-11-09 14:28:56
© Фото: IMAGO, snapshot-photography, F.Boi, Global Look Press

Отношения между Москвой и Хельсинки когда-нибудь наладятся, но не сейчас. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб.

«Да, когда-нибудь отношения наладятся и будут использованы на благо, но сейчас не время для этого. Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с СССР и Западом», - сказал он в интервью Ilta-Sanomat.

Напомним, ранее президент Владимир Путин отмечал, что Россия открыта для сотрудничества со всеми государствами. Оно должно быть взаимовыгодным и равноправным. Глава государства подчеркнул, что взаимодействие РФ с другими державами строится на принципах невмешательства во внутренние дела.

Данное заявление Владимир Путин сделал во время церемонии вручения верительных грамот прибывшим в Россию послам. На торжественном мероприятии присутствовал и представитель Финляндии.

#Москва #Россия #в стране и мире #Хельсинки #Финляндия #отношения #Александр Стубб
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