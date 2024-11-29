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ANSA: садовник Борреля высказал ему претензии из-за поддержки Украины

Дипломат назвал справедливыми возмущения и предупредил о риске потерять поддержку европейцев в вопросе помощи киевскому режиму.
Елизавета Кондрикова 2024-11-29 01:54:08
© Фото: Lorena SopÃƒÂ�NaKeystone Press Agency Globallookpress

Уходящий с поста верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что его садовник выразил возмущение из-за того, что его налоги идут на поддержку Украины. Об этом высокопоставленный дипломат рассказал в интервью для итальянского информагентства ANSA.

«Мой садовник спросил меня: “Почему я должен платить из своего кармана своими налогами за Украину?” Справедливый вопрос», - цитирует RT слова Борреля.

Он также признал, что Запад делает недостаточно, и предупредил о риске потерять поддержку народа в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

Отдельно дипломат отметил, что Европе придется мобилизовать все свои ресурсы, если США решат сократить свою помощь Украине. Боррель назвал ситуацию серьезной и заявил, что для Европы приближается «момент истины».

Ранее Боррель отмечал, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа означает глубокие изменения в отношениях между ЕС и Вашингтоном. Он выразил неуверенность в Трампе и призвал Евросоюз вооружаться для становления полноценным военным блоком.

Напомним, в Европе опасаются, что при президентстве Трампа США сократят помощь Украине, и поддержка киевского режима полностью ляжет на плечи Евросоюза.

#Украина #сша #евросоюз #Жозеп Боррель #помощь Украине
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