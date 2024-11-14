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Боррель: избрание Трампа изменило отношение Европы к «правде»

Глава дипслужбы ЕС призвал страны вооружаться и становится полноценным военным блоком.
Карина Тазетдинова 2024-11-14 02:07:09
© Фото: Elena FernÃƒÂ¡Ndez Keystone Press Agency Global Look Press

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель, который уходит с должности 1 декабря этого года, заявил, что победа на президентских выборах США Дональда Трампа изменила отношение в Европе к правде. По его мнению, она оказалась «переменчивой».

«Это означает глубокие изменения в наших отношениях. Вообще, это изменит наше отношение к правде, которая оказалась очень переменчивой», — сказал он на слушаниях в Европарламенте, который были посвящены отношениям США и ЕС.

Боррель также выразил неуверенность в новом американском лидере. По его мнению, политик не впервые делает заявления ради голосов избирателей, а потом противоречит своим словам после прихода к власти.

Глава дипслужбы Евросоюза призвал страны вооружаться для становления полноценным военным блоком, а не просто экономическим сообществом. Кроме того, он вновь призвал поддерживать Киев и решить вопрос о передаче замороженных активов РФ.

В это время Трамп уже начал кадровые перестановки в администрации, из-за которых беспокоятся киевские власти. В частности, выдвинутый на пост главы Госдепа Марко Рубио неоднократно выступал против выделения Киеву военной помощи.

#Украина #сша #Европарламент #Дональд Трамп #евросоюз #Жозеп Боррель #замороженные активы РФ
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