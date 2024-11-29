Федорищев хочет подать заявление на футбольных агентов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев намерен подать заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

«Я в понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы уже по факту работы агентских групп. 2 декабря на оперативном совещании губернатора подробнее об этом расскажу», - цитирует губернатора 360.ru.

Сам глава региона ранее подчеркивал, что разочарован сложившийся ситуацией, и надеялся, что «команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты и честности».

На этой неделе Федорищеву стало известно о том, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Позже клубы РПЛ направили письмо главе Самарской области с просьбой предоставить сведения о якобы коррупции в профессиональном футболе. Губернатор передал некоторые факты в правоохранительные органы, но в интересах следствия более никаких подробностей не привел.