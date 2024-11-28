МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Федорищев передал правоохранителям факты возможной коррупции в футболе

Ранее губернатор заявил, что самарские «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 миллионов рублей. Средства якобы предназначались «преступникам в судейском корпусе российского футбола».
Ирина Егорова 2024-11-28 16:02:17
© Фото: Вячеслав Федорищев, ВКонтакте © Видео: Вячеслав Федорищев, ВКонтакте

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал правоохранительным органам факты по поводу возможной коррупции в российском футболе. Об этом он заявил в видеообращении. 

«Увидел заявление РПЛ, все команды собрались, обсудили и приняли резолюцию, что все хорошо, и просили меня передать факты к ним по поводу моего заявления. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать», - сказал Федорищев.

Сам глава региона добавил, что разочарован сложившийся ситуацией и надеется, что «команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты честности».

Сегодня клубы Российской премьер-лиги направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить сведения о якобы коррупции в профессиональном футболе.

Ранее Федорищев заявил, что ему стало известно о коррупции судейского корпуса. По словам главы региона, он узнал о долге в 36 миллионов рублей местного клуба «Крылья Советов». Позже чиновник добавил, что у него есть конкретные факты и их будет достаточно, чтобы обратить внимание полиции на проблемы. 

#Футбол #коррупция #полиция #судьи #факты #«Крылья Советов» #Вячеслав Федорищев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 