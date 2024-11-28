Федорищев передал правоохранителям факты возможной коррупции в футболе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал правоохранительным органам факты по поводу возможной коррупции в российском футболе. Об этом он заявил в видеообращении.

«Увидел заявление РПЛ, все команды собрались, обсудили и приняли резолюцию, что все хорошо, и просили меня передать факты к ним по поводу моего заявления. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать», - сказал Федорищев.

Сам глава региона добавил, что разочарован сложившийся ситуацией и надеется, что «команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты честности».

Сегодня клубы Российской премьер-лиги направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить сведения о якобы коррупции в профессиональном футболе.

Ранее Федорищев заявил, что ему стало известно о коррупции судейского корпуса. По словам главы региона, он узнал о долге в 36 миллионов рублей местного клуба «Крылья Советов». Позже чиновник добавил, что у него есть конкретные факты и их будет достаточно, чтобы обратить внимание полиции на проблемы.