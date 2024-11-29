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Эксперт назвал надуманными причины закрытия генконсульства РФ в Познани

За счет поддержки киевского режима польские власти намерены повысить собственный авторитет в глазах Евросоюза.
Ян Брацкий 2024-11-29 12:39:38
© Фото: Günter Lenzimage BROKER.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Мотивы официальной Варшавы, закрывающей Генеральное консульство России в Познани, надуманны. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог Станислав Стремидловский.

«Причины закрытия консульства в Польше назвать довольно сложно. Они выглядят странно в изложении главы МИД Польши Сикорского. Поджог вещевого рынка в Варшаве или задержание странных людей с биноклями и антиукраинскими граффити нельзя назвать диверсиями. Это больше похоже на игру под чужим флагом. Да и задерживали граждан Украины и Белоруссии», - сказал Стремидловский.

Политолог не исключил, что Варшава намерена в будущем передать помещение бывшего российского консульства киевскому режиму.

«Вполне возможно, готовится офис под будущее украинское правительство в изгнании. Прежде польские власти обещали предоставить в Варшаве помещение белорусским оппозиционерам, почему бы не появиться правительству Украины в изгнании в Познани. Там они будут сидеть, осуждать Россию и петь грустные и протяжные песни», - предположил эксперт.

В данном случае польские власти просто пытаются использовать Украину для поднятия собственного авторитета в глазах соседей по Евросоюзу, считает Станислав Стремидловский.

«Вспомните первые месяцы СВО. Большинство европейских изданий писали, что центр силы в Европе сдвигается в сторону Польши. Это было смешно читать, но такая кампания была, и некоторое время поляки были в этом уверены. Они и сейчас хотят играть первую роль в Европе. Это амбициозные цели. Они хотят повысить свою значимость и добиться признания хотя бы части ЕС, а дальше делать бизнес. Милитаризация Украины, ее восстановление - это какие-то деньги, которые Польша рассчитывает получить от стран-спонсоров, которым проще откупиться, чем вкладываться в Украину самим», - заключил политолог.

Около месяца назад официальная Варшава заявила о закрытии Генерального консульства Российской Федерации в Познани. Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил это якобы причастностью Москвы к серии диверсий на территории республики. Никаких доказательств министр не привел.

Накануне чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев анонсировал ответ официальной Москвы на действия Варшавы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на планы Польши и притязания Киева относительно здания бывшего консульства. Дипломат заявила, что договор аренды истек 25 ноября, после чего дальнейшее использование помещения польскими властями российскую сторону не интересует.

#Украина #Польша #мид #Познань #Сикорский #наш эксклюзив #генконсульство
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