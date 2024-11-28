МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова: России неинтересны планы Польши на бывшее генконсульство РФ

Договор об аренде помещения бывшего генконсульства России в Познани закончился 25 ноября.
Виктория Бокий 2024-11-28 14:51:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Соглашение об аренде здания, где находилось генконсульство России в Познани, заканчивалось 25 ноября. После этой даты варианты дальнейшего использования данного помещения польскими властями не представляют для РФ никакого интереса. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала корреспонденту «Звезды».

Недавно украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев хочет занять помещение бывшего генконсульства России в Познани, чтобы расширить свое консульское присутствие в Польше.

Несмотря на то что у России и Польши есть близость границ, общие торгово-экономические связи и логистические возможности, польская сторона выбрала русофобский путь под влиянием коллективного Запада.

«Мы прекрасно знаем, что Польша была, к сожалению, избрана коллективным Западом как опорный пункт в Восточной Европе или в восточной части Западной Европы для бесконечного стимулирования антироссийских и русофобских настроений. Хотя вроде бы у нас близость границ, близость общих торгово-экономических связей и возможностей логистических», - отметила Захарова.

Дипломат заявила, что своими действиями власти Польши собственноручно уничтожили возможности для взаимодействия, выбрав политизированный пиар-ход, который они сейчас демонстрируют.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, подобными шагами польские власти, бесконечно подыгрывая и стимулируя киевский режим, лишили регион нормальных торгово-экономических связей с нашей страной, нормального гуманитарного сотрудничества и взаимодействия, в том числе стабильности и безопасности.

#Россия #Польша #Мария Захарова #МИД РФ #Познань #Генконсульство РФ #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 