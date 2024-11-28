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«Ответ всегда будет»: посол РФ о закрытии консульства в Познани

Предположительно, помещение бывшего генконсульства России в Познани намерен занять Киев, чтобы расширить свое присутствие в Польше.
Ирина Егорова 2024-11-28 21:23:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев прокомментировал закрытие консульства РФ в польской Познани словами Владимира Путина.

«Не имеем обыкновения принимать поспешных решений, но, как сказал наш президент недавно по другому поводу: "Ответ всегда будет"», — заявил Андреев.

Посол добавил, что жесткой территориальной привязки нет и граждане РФ смогут обращаться в консульства в Варшаве, Геданьске и Кракове.

На помещение бывшего генконсульства России в Познани рассчитывает Киев, у которого в планах расширить свое дипломатическое присутствие в Польше. Об этом ранее заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сотрудники Генерального консульства объявлены местными властями нежелательными лицами и до 30 ноября десять дипломатов должны покинуть страну.

Ранее Андреев подчеркнул, что решение МИД Польши закрыть Генеральное консульство РФ в Познани - очередной этап антироссийской кампании официальной Варшавы. По словам Марии Захаровой, это очередное проявление русофобии польских политических элит.

#Украина #Польша #посольство #посол #наш эксклюзив #консульство #Сергей Андреев
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