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Challenges: Франция хочет создать ракету с дальностью более тысячи км

Проект оценивается в несколько сотен миллионов евро.
Елизавета Кондрикова 2024-11-28 04:44:04
© Фото: Alexis SciardKeystone Press Agency Globallookpress

Франция планирует создать новую баллистическую ракету наземного базирования, дальность действия которой будет значительно превышать тысячу километров, пишет издание Challenges со ссылкой на собственные источники.

Проект рассматривается на фоне успешного применения Россией гиперзвуковых ракет «Орешник». В публикации отметили, что возможности нового российского вооружения делают перехват снарядов практически невозможным.

«Используемые Россией, Ираном и Израилем в последние месяцы сверхскоростные баллистические ракеты, которые очень сложно перехватить, продемонстрировали огромную эффективность», - отмечается в материале.

Переговоры ведутся на высоком уровне, уточняет издание. Предварительно, осуществление проекта будет стоить французскому Минобороны нескольких сотен миллионов евро.

Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин заявил об испытании в боевых условиях новейших ракет средней дальности «Орешник».

Российский лидер назвал применение ракет реакцией на действия Украины и ее союзников. В Кремле подчеркнули, что случившееся является звонком для коллективного Запада.

#Россия #Франция #ракеты #разработка #орешник #минобороны франции
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