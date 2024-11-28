Парламент Грузии утвердит новое правительство

Парламент Грузии проведет заседание в четверг, 28 ноября, в ходе которого выразит вотум доверия обновленному составу правительства с премьер-министром Ираклием Кобахидзе во главе, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Заседание планируется провести в 10:00 по местному времени.

Правительство будет утверждено решением депутатов от партии «Грузинская мечта», так как представители оппозиционных блоков отказались участвовать в работе парламента из-за несогласия с итогами выборов.

К данному моменту в Тбилиси должны были пройти слушания кандидатов на должности министров. Речь идет о грузинском парламенте 11-го созыва.

Напомним, парламентские выборы в стране прошли в октябре текущего года. Лидирующие позиции заняла правящая партия «Грузинская мечта», однако президент страны Саломе Зурабишили отказалась признавать итоги голосования и призвала к его повторному проведению.

В декабре в стране состоятся выборы президента.