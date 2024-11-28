МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Парламент Грузии утвердит новое правительство

Кандидатом на пост премьер-министра страны является Ираклий Кобахидзе, который ранее занимал эту должность, заседание пройдет в четверг, 28 ноября.
Елизавета Кондрикова 2024-11-28 02:02:04
© Фото: Thomas Körbel, dpa Globallookpress

Парламент Грузии проведет заседание в четверг, 28 ноября, в ходе которого выразит вотум доверия обновленному составу правительства с премьер-министром Ираклием Кобахидзе во главе, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Заседание планируется провести в 10:00 по местному времени.

Правительство будет утверждено решением депутатов от партии «Грузинская мечта», так как представители оппозиционных блоков отказались участвовать в работе парламента из-за несогласия с итогами выборов.

К данному моменту в Тбилиси должны были пройти слушания кандидатов на должности министров. Речь идет о грузинском парламенте 11-го созыва.

Напомним, парламентские выборы в стране прошли в октябре текущего года. Лидирующие позиции заняла правящая партия «Грузинская мечта», однако президент страны Саломе Зурабишили отказалась признавать итоги голосования и призвала к его повторному проведению.

В декабре в стране состоятся выборы президента.

#Грузия #оппозиция #Тбилиси #Парламент #Ираклий Кобахидзе #заседание парламента
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 