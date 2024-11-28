Reuters: Иран сообщил МАГАТЭ о новых центрифугах для обогащения урана

Иран проинформировал Орган ООН по ядерному надзору о планах установки дополнительных центрифуг для обогащения урана, сообщает Reuters со ссылкой на доклад для государств-членов. Кроме того, Тегеран ввел в эксплуатацию недавно установленные машины.

Иран уже имеет более 10 тысяч центрифуг на двух подземных площадках в Натанзе и Фордо, а также на наземном заводе в Натанзе. В отчете изложены планы по установке еще 32 каскадов или кластеров, примерно по 174 машины в каждом. Кроме того, страна планирует запустить «беспрецедентный каскад» из 1 152 современных машин IR-6.

В отчете не упоминается обогащение Ираном урана до 60%. Это может указывать на относительно осторожный подход Ирана. Тегеран готовится к переговорам с Великобританией, Францией и Германией в Женеве, направленным на восстановление диалога с Западом. Чистота урана оружейного класса составляет 90%.

В сентябре Иран заявил о готовности вернуться к условиям СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) - к так называемой ядерной сделке. Пока стороны продолжают дискуссии.