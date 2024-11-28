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Forbes: из-за мобилизации во Львове с лета закрылись 50 ресторанов

При этом специалисты в будущем прогнозируют новые закрытия и увольнения сотрудников.
Елизавета Кондрикова 2024-11-28 23:36:57
© Фото: Anastasiia Smolienko, Keystone Press Agency Globallookpress

Владельцы ресторанов во Львове на западе Украины массово закрывают заведения на фоне ужесточения мобилизации в стране в мае текущего года и из-за оттока временных переселенцев. Об этом пишет украинский Forbes.

Уточняется, что только с лета 2024 года в городе закрылись около 50 ресторанов, еще столько же готовятся к закрытию сейчас. При этом отмечается снижение количества открывающихся новых заведений из-за падения спроса, пишет журнал.

Рестораторы прогнозируют массовые закрытия и увольнения в будущем. В публикации подчеркивается, что об «остроте ситуации» сотрудникам не говорят.

Украинские города сталкиваются с проблемами бытового уровня из-за нехватки квалифицированных кадров, украинцев мобилизуют насильно. Ранее сообщалось, что в том же Львове не хватает водителей общественного транспорта.  

На этом фоне в США призвали Киев снизить призывной возраст до 18 лет, чтобы увеличить численность своей армии.

#Украина #ВСУ #Львов #рестораны #увольнения #мобилизация
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