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В Кривом Роге из-за мобилизации не могут начать отопительный сезон

В украинском городе больше нет людей, умеющих работать с системой отопления.
Алексей Курильченко 2024-11-24 14:44:48
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости

В украинском городе Кривой Рог, родном городе Владимира Зеленского, отопительный сезон отложился на неопределенный срок из-за нехватки квалифицированных кадров. Как заявили в местной теплоцентрали, всех, кто может работать с отоплением, насильно мобилизовали.

«Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод ощутили и подрядные организации, которые были привлечены к ремонтной кампании», - сообщается в телеграм-канале службы.

Похожие проблемы возникли и в других украинских городах. Как сообщает РИА Новости, в Львове не хватает водителей общественного транспорта. То же самое наблюдается и в Киеве - местное коммунальное предприятие пожаловалось, что нехватка кадров составляет 30 процентов.

Напомним, что по всей Украине с 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. Призыву подлежат все мужчины от 25 лет - среди них могут быть даже заключенные, больные и инвалиды. По всей стране за мужчинами охотятся сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК). Несмотря на эти меры, через 6-12 месяцев у Украины могут закончиться солдаты, считает New York Times.

#в стране и мире #Украина #отопление #Кривой Рог #мобилизация
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