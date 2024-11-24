В украинском городе Кривой Рог, родном городе Владимира Зеленского, отопительный сезон отложился на неопределенный срок из-за нехватки квалифицированных кадров. Как заявили в местной теплоцентрали, всех, кто может работать с отоплением, насильно мобилизовали.

«Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод ощутили и подрядные организации, которые были привлечены к ремонтной кампании», - сообщается в телеграм-канале службы.

Похожие проблемы возникли и в других украинских городах. Как сообщает РИА Новости, в Львове не хватает водителей общественного транспорта. То же самое наблюдается и в Киеве - местное коммунальное предприятие пожаловалось, что нехватка кадров составляет 30 процентов.

Напомним, что по всей Украине с 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. Призыву подлежат все мужчины от 25 лет - среди них могут быть даже заключенные, больные и инвалиды. По всей стране за мужчинами охотятся сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК). Несмотря на эти меры, через 6-12 месяцев у Украины могут закончиться солдаты, считает New York Times.