От «Орешника» до рубля: какие важные заявления сделал Путин в Астане

Сегодня российский лидер Владимир Путин в Казахстане принял участие в саммите ОДКБ. Еще до начала заседания Совета коллективной безопасности было понятно, что речь пойдет о резком ухудшении международной ситуации. Позже президент РФ подробно ответил на вопросы журналистов.

На пресс-конференции глава государства рассказал о новейшей ракетной системе «Орешник». В качестве боевых элементов для нее были использованы материалы, которые выдерживают температуру до четырех тысяч градусов.

«Как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты падали и какие были последствия. Этого оказалось достаточно, чтобы целые озера образовывались», - сказал президент.

Владимира Путина попросили прокомментировать и отсутствие взрыва в момент удара. Об этом пишет западная пресса.

«Если я сказал, что мы проводим испытательные пуски то, это значит, что эта работа нацелена в том числе на совершенствование этого оружия. Что касается ударных возможностей, то я уже тоже сказал. Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу, использовать 2-3-4 комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия», - отметил глава государства.

На заседании в узком составе Владимир Путин заявил, что счел своим долгом проинформировать коллег о ситуации на Украине. Он впервые озвучил секретные до сих пор сведения о характеристиках стоящих на вооружении ракет. При этом сравнив их с имеющимся в распоряжении Запада.

«Российский аналог всех трех модификаций ATACMS - это ракетная система "Искандер" и ее различные модификации. Масса боевой части в тротиловом эквиваленте примерно одинаковая, дальность у "Искандера" больше. Новая американская ракета PrSM по параметрам ни в чем не превосходит российские аналоги», - добавил президент.

Он раскрыл и некоторые данные разведки, заявив, что России известно, сколько западных систем стоит на вооружении и какая часть из них в ближайшее время должна или уже отправилась на Украину. Прокомментировал Владимир Путин также возможные поставки Киеву новых видов вооружений.

«Мы видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается, идет полным ходом», - отметил российский лидер.

На вопрос о разговоре с немецким канцлером Олафом Шольцем президент заявил, что поддерживает контактами со многими представителями стран, у которых с Россией сложные отношения. Он готов к разговору с Западом, но на основе предложенных им ранее долгосрочного урегулирования.

Еще один вопрос касался последствий ударов западным дальнобойным оружием в контексте скорого прихода в Белый дом Дональда Трампа. Путин выразил уверенность, что избранный американский президент найдет выход из этой сложной ситуации.

Тема, которая вызывает обеспокоенность у россиян, - резкое ослабление национальной валюты. За последние несколько дней курс рубля упал на 10%. И здесь Владимир Путин порекомендовал не предпринимать никаких резких движений.

«Это связано не только с инфляционными процессами. Это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера. В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем», - отметил президент.

Также российский лидер прокомментировал публикацию мемуаров экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ситуацию с энергетикой в Европе и много других тем. Кроме того, он рассказал о планах построить в Казахстане атомную электростанцию.