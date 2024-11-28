Путин извинился перед Меркель за эпизод с лабрадором в его резиденции

Путин в разговоре с журналистами по итогам своего государственного визита в Казахстан извинился перед бывшим федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель за инцидент с его собакой. В 2007 году Меркель приехала в Сочи, и в комнату переговоров зашел любимый лабрадор Путина Конни.

«Мне хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу, я не знал, что она боится собак», - сказал Путин.

Спустя время, когда Путин узнал, что у Меркель есть такая боязнь, он извинился перед ней. И сегодня, пользуясь случаем, снова обратился к экс-канцлеру Германии.

«Ангела, извини! Я не знал об этом. Я не хотел причинять душевную боль, хотел создать благоприятную атмосферу», - сказал глава РФ.

Путин был уверен, что к домашним животным в Германии относятся положительно, ведь какое-то время сам там жил и не думал, что питомец мог бы каким-либо образом испортить встречу. Путин добавил, что если экс-канцлер ФРГ еще раз приедет в его резиденцию, то этого не повторится.