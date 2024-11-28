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Кобахидзе: Грузия продолжит прагматичную политику в отношении России

Премьер-министр республики заявил, что прагматичная политика является одним из важнейших инструментов для того, чтобы сохранить мир.
Сергей Лебедев 2024-11-28 18:56:44
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, Global Look Press

Грузия продолжит проводить прагматичную политику в отношении России. Об этом сегодня заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, представляя в парламенте правительственную программу.

«У нас будет прагматичная политика, когда дело касается грузино-российских отношений. Прагматичная политика является одним из важнейших инструментов для того, чтобы мы сохранили мир и защитили наши стратегические интересы», - сказал он.

Напомним, сегодня грузинский парламент утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Кабмину выразили доверие 84 депутата. Против никто не проголосовал.

Позже Кобахидзе объявил, что правящая партия «Грузинская мечта» решила приостановить обсуждение с Европейским союзом вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в объединение. Также до конца 2028 года Тбилиси отказывается от бюджетных грантов от ЕС.

#Россия #в стране и мире #политика #РФ #Грузия #Тбилиси #грузинская мечта #Ираклий Кобахидзе #прагматичность
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