Кобахидзе: Грузия продолжит прагматичную политику в отношении России

Грузия продолжит проводить прагматичную политику в отношении России. Об этом сегодня заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, представляя в парламенте правительственную программу.

«У нас будет прагматичная политика, когда дело касается грузино-российских отношений. Прагматичная политика является одним из важнейших инструментов для того, чтобы мы сохранили мир и защитили наши стратегические интересы», - сказал он.

Напомним, сегодня грузинский парламент утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Кабмину выразили доверие 84 депутата. Против никто не проголосовал.

Позже Кобахидзе объявил, что правящая партия «Грузинская мечта» решила приостановить обсуждение с Европейским союзом вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в объединение. Также до конца 2028 года Тбилиси отказывается от бюджетных грантов от ЕС.