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Путин назвал нападки на Трампа абсолютно нецивилизованными

По словам президента, методы борьбы в США настолько омерзительны, что лишний раз подчеркивают все падение нынешней американской политической системы.
Сергей Лебедев 2024-11-28 18:09:19
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Соединенных Штатах во время предвыборной кампании против Дональда Трампа применялись абсолютно нецивилизованные методы борьбы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. По его мнению, избранный американский президент до сих пор не находится в безопасности.

«Не только его самого подвергали унизительным и необоснованным процедурам судебным, обвинениям и так далее, но и осуществляли нападки на членов его семьи, на его детей. У нас бандиты так не делают», - добавил глава государства.

Методы борьбы с Трампом настолько омерзительны, добавил Путин, что лишний раз подчеркивают все падение нынешней американской политической системы.

Напомним, за время избирательной кампании Трамп пережил два покушения. Первая попытка произошла 13 июля, когда в кандидата стреляли из снайперской винтовки. Второе покушение сотрудники Секретной службы США предотвратили 15 сентября, задержав подозреваемого с винтовкой возле гольф-клуба республиканца.

Трамп подвергался уголовному преследованию. Так, суд признал его виновным в «восстании» 6 января 2021 года, когда сторонники республиканца ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать подведению итогов выборов.

#Россия #сша #Дональд Трамп #покушение #Владимир Путин #Президент #бандиты
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