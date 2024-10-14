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Политолог: покушения на Трампа стали в США рутинными событиями

По словам американиста Юлии Богуславской, произошедшее воспринимается публикой как рядовое событие.
Сергей Лебедев 2024-10-14 17:26:18
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сообщения о покушениях на кандидата в президенты США Дональда Трампа уже становятся рутинными событиями, которые не в состоянии «взорвать» американское информационное пространство. Такое мнение в разговоре с телеканалом «Звезда» выразила старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская.

«Если посмотреть публикации в американских СМИ, то, как мы видим, большого шума нет, несмотря на то что история сама по себе интересная, загадочная и вызывает много вопросов. Но вот какого-то шума вокруг нее не поднимается. Напротив, больше обсуждаются шансы обоих кандидатов в связи с тем, какие они заявления делают», - говорит эксперт.

Юлия Богуславская отметила, что произошедшее воспринимается публикой как рядовое событие.

Напомним, в минувшую субботу сотрудники правоохранительных органов поймали вооруженного мужчину в районе проведения митинга Дональда Трампа. В Секретной службе и ФБР считают, что задержанный вряд ли готовил покушение на кандидата в президенты.

Однако противоположную точку зрения высказал шериф округа Риверсайд в штате Калифорния, где все произошло. Он «искренне верит», что его помощники предотвратили третью попытку покушения на Дональда Трампа.

#Дональд Трамп #покушение #митинг #наш эксклюзив #шериф #рутина
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