NV: главу ГУР Кирилла Буданова* попытаются снять с должности в декабре

Главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* (признан в РФ экстремистом и террористом) могут попытаться отправить в отставку в декабре текущего года, вопрос решается в офисе президента (ОП) Украины, пишет местное издание NV со ссылкой на источник.

«Попытки уволить Буданова* могут активизироваться в декабре. Больше всех этот процесс продвигают, по словам собеседника редакции, руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад», - приводит RT сообщение издания.

Предварительно, Буданова* могут посадить в кресло заместителя главы СБУ, сейчас эту должность занимает Поклад. Он же претендует на место Буданова*, сообщил источник украинского издания. Уточняется, что в Киеве хотели бы видеть на посту главы ГУР «более лояльного» кандидата.

Напомним, украинские СМИ не в первый раз пишут о возможном увольнении Кирилла Буданова*. По данным издания «Страна», в администрации президента этот кадровый вопрос остается открытым.

При этом, по мнению эксперта Российского военно-исторического общества Александра Макушина, именно на нынешнего главу ГУР планируют возложить ответственность за провалы ВСУ на фронте.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.