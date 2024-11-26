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NV: главу ГУР Кирилла Буданова* попытаются снять с должности в декабре

Вместо него на пост главы ГУР Минобороны Украины претендует заместитель председателя СБУ Александр Поклад.
Елизавета Кондрикова 2024-11-26 01:29:57
© Фото: Kaniuka RuslanKeystone Press Agency Glballookpress

Главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* (признан в РФ экстремистом и террористом) могут попытаться отправить в отставку в декабре текущего года, вопрос решается в офисе президента (ОП) Украины, пишет местное издание NV со ссылкой на источник.

«Попытки уволить Буданова* могут активизироваться в декабре. Больше всех этот процесс продвигают, по словам собеседника редакции, руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад», - приводит RT сообщение издания.

Предварительно, Буданова* могут посадить в кресло заместителя главы СБУ, сейчас эту должность занимает Поклад. Он же претендует на место Буданова*, сообщил источник украинского издания. Уточняется, что в Киеве хотели бы видеть на посту главы ГУР «более лояльного» кандидата.

Напомним, украинские СМИ не в первый раз пишут о возможном увольнении Кирилла Буданова*. По данным издания «Страна», в администрации президента этот кадровый вопрос остается открытым.

При этом, по мнению эксперта Российского военно-исторического общества Александра Макушина, именно на нынешнего главу ГУР планируют возложить ответственность за провалы ВСУ на фронте.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#разведка #увольнение #Украина #Владимир Зеленский #СБУ Украины #ГУР Украины
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