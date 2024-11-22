Путин объявил о начале серийного производства ракет «Орешник»

Российский президент Владимир Путин объявил о начале серийного производства новейших ракетных систем «Орешник». Решение было принято на сегодняшнем совещании с Минобороны, ОПК и разработчиками ракетных систем.

«Необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано», - заявил Путин.

Он дополнил, что благодаря наличию «особой силы», система «Орешник» будет поставлена на вооружение в ракетных войсках стратегического назначения.

Президент также подчеркнул, что на данный момент, кроме «Орешника», в стране для дальнейших испытаний находятся в работе еще несколько систем подобного рода.

На том же совещании глава РВСН (Ракетных войск стратегического назначения) Сергей Каракаев заявил, что «Орешник» способен поразить цели по всей Европе. Кроме того, он подчеркнул, что ракеты могут поразить высокозащищенные цели с особой эффективностью.