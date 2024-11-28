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ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Кроме этого, российские военнослужащие нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники врага в 146 районах.
2024-11-28 12:14:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что наши военные поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов в ходе проведения специальной военной операции. 

Кроме этого, российское оборонное ведомство отметило, что огневое поражение было нанесено по скоплениям военной техники и живой силы ВСУ в 146 районах. 

Тем временем российские войска продвигаются вперед и берут под контроль все новые и новые населенные пункты. Так, ранее сообщалось, что они освободили Новую Ильинку на территории Донецкой Народной Республики. 

Также МО РФ публикует кадры удачных ударов по украинским боевикам. Так, недавно Минобороны России показало, как оператор FPV-дрона уничтожил пусковую установку APKWS II в районе Очакова.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #инфраструктура #Огневое поражение #Военные аэродромы
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