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FT: Байден одобрил продажу оружия Израилю на $680 млн

Речь, в частности, идет о продаже боекомплектов JDAM и сотен малоразмерных бомб.
Елизавета Кондрикова 2024-11-28 01:15:54
© Фото: Nasser Ishtayeh, Keystone Press Agency Globallookpress

Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на сумму $680 млн, пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. Речь идет о боекомплектах JDAM и сотнях малоразмерных бомб.

Источники подчеркивают, что очередная американская помощь Тель-Авиву не связана с недавним соглашением о прекращении огня между Израилем и ливанским движением «Хезболла». По данным издания, на фоне сделки США направили Израилю письмо, в котором гарантировали свободу действий израильской армии в военной сфере.

Напомним, утром в среду, 27 ноября, в Ливане вступил в силу режим прекращения огня. В соответствии с соглашением, Израиль обязуется вывести свои войска из южного Ливана в течение 50 дней.

Ранее Джо Байден также запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд, но уже на помощь для Украины.

#сша #Израиль #Джо Байден #Конгресс #продажа оружия
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