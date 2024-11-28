FT: Байден одобрил продажу оружия Израилю на $680 млн

Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на сумму $680 млн, пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. Речь идет о боекомплектах JDAM и сотнях малоразмерных бомб.

Источники подчеркивают, что очередная американская помощь Тель-Авиву не связана с недавним соглашением о прекращении огня между Израилем и ливанским движением «Хезболла». По данным издания, на фоне сделки США направили Израилю письмо, в котором гарантировали свободу действий израильской армии в военной сфере.

Напомним, утром в среду, 27 ноября, в Ливане вступил в силу режим прекращения огня. В соответствии с соглашением, Израиль обязуется вывести свои войска из южного Ливана в течение 50 дней.

Ранее Джо Байден также запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд, но уже на помощь для Украины.