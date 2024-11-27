Трамп и Байден подписали меморандум о начале передачи власти

Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп подписали официальный меморандум, формализующий начало передачи власти, сообщает Reuter.

Байдену и Трампу предстоит начать официальный процесс перехода полномочий между администрациями. Он обычно занимает месяцы и предполагает обмен исполнительной властью информацией с новыми должностными лицами по всем вопросам, от внешней политики до текущих расследований.

Это позволяет чиновникам США, работающим в 15 агентствах, включая казначейство, Госдепартамент, министерства энергетики, сельского хозяйства, транспорта и другие, вести в курс новую команду.

Сотрудники нового президента могут участвовать в брифингах по национальной безопасности и начать работу по подготовке к установлению контроля над федеральным правительством 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался подписать меморандум из-за конфликта интересов. Для этого ему нужно отказаться от некоторых своих активов.

Тем временем министерство юстиции США завершило федеральные дела против избранного президента.