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Al Jazeera: в ЦАХАЛ призвали жителей южных районов Бейрута к эвакуации

Обращение к жителям ливанской столицы произошло за пару часов до вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой».
Елизавета Кондрикова 2024-11-27 05:14:13
© Фото: Marwan Naamani, dpa Gballookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей центральных и южных районов ливанской столицы Бейрута эвакуироваться, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Израильская армия вновь пригрозила неминуемо атаковать несколько целей в центральном и южном Бейруте, призвав жителей окрестных районов покинуть свои дома», - говорится в публикации.

Сообщается, что представитель ЦАХАЛ на арабском языке обратился к ливанцам, опубликовав карту Бейрута, на которой были обозначены цели для ударов. По данным телеканала, в ЦАХАЛ заявили, что в зданиях якобы расположены объекты «Хезболлы».

Отмечается, что подобный призыв израильской армии появился за пару часов до вступления в силу соглашения между Тель-Авивом и «Хезболлой» о прекращении огня в Ливане.

Напомним, документ был одобрен израильской стороной вечером во вторник, 26 ноября. В 04:00 27 ноября по местному времени (05:00 по московскому) он вступает в силу. В соответствии с соглашением, Израиль обязуется вывести в течение двух месяцев свои войска из южного Ливана.

#Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #эвакуация
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