Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщает израильский Канал 12.

Оно вступит в силу в среду, 27 ноября, в 10:00 по местному времени (11:00 по московскому). Согласно документу, члены ливанского движения «Хезболла» должны держаться в 15 км от границы с Израилем. В случае нарушения этого положения израильская сторона пригрозила нападением на Ливан.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что перемирие в регионе необходимо для обновления сил и боеприпасов, «изоляции ХАМАС» и сосредоточения на «иранской угрозе».

О заключении перемирия стало известно накануне утром, для его утверждения оставалось только получить одобрение со стороны израильского военного кабинета.