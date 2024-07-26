Официальный представитель украинского министерства обороны Дмитрий Лазуткин допустил снижение мобилизационного возраста. Однако, по его словам, сейчас в этом нет острой необходимости, но ситуация может поменяться.

«‎На данный момент количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска на сегодня»‎, - сказал он в интервью изданию NV.

Напомним, ранее в беседе со «Звездой» военный эксперт ‎Борис Рожин предполагал, что на Украине возраст мобилизации снизят до 18 лет. Это связано с большой нехваткой людей на передовой.

Тем не менее мобилизация уже не поможет Украине решать необходимые задачи, и в ближайшие год-полтора проблема комплектования будет становиться все острее, считает эксперт.