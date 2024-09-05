Путин считает, что мобилизация на Украине полностью обескровит страну

Принудительная тотальная мобилизация, которая проходит на Украине, в итоге обескровит страну, поскольку ВСУ несут колоссальные потери в живой силе, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сравнил украинское руководство с инопланетянами и иностранцами, обвинив в том, что оно относится к своим жителям как к чужому народу. Он напомнил, что родственники правящей элиты на Украине живут за рубежом, поэтому власти не особо думают о стране.

«Нужно сейчас опять понижать призывной возраст, чтобы детей набирать, как в Германии фашисты гитлерюгенд создавали. Но это не решит проблему», - заявил он.

Путин указал на готовность Москвы к переговорам в случае желания Киева. При этом переговоры должны проходить на базе соглашений, зафиксированных в Стамбуле в 2022 году. Президент напомнил, что документ не вступил в силу, поскольку британская сторона призвала Киев не соглашаться на достигнутые договоренности и воевать дальше.