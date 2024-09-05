МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин считает, что мобилизация на Украине полностью обескровит страну

Как утверждает президент, украинская мобилизация дойдет до всех, придется понижать призывной возраст.
Андрей Аркадьев 2024-09-05 10:44:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Принудительная тотальная мобилизация, которая проходит на Украине, в итоге обескровит страну, поскольку ВСУ несут колоссальные потери в живой силе, заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сравнил украинское руководство с инопланетянами и иностранцами, обвинив в том, что оно относится к своим жителям как к чужому народу. Он напомнил, что родственники правящей элиты на Украине живут за рубежом, поэтому власти не особо думают о стране.

«Нужно сейчас опять понижать призывной возраст, чтобы детей набирать, как в Германии фашисты гитлерюгенд создавали. Но это не решит проблему», - заявил он.

Путин указал на готовность Москвы к переговорам в случае желания Киева. При этом переговоры должны проходить на базе соглашений, зафиксированных в Стамбуле в 2022 году. Президент напомнил, что документ не вступил в силу, поскольку британская сторона призвала Киев не соглашаться на достигнутые договоренности и воевать дальше.

#в стране и мире #Украина #Владимир Путин #мобилизация
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 