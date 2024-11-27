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Казахстан впервые вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров РФ

Взаимная торговля стран может превысить рубеж в $30 млрд, заявил Токаев.
Ирина Егорова 2024-11-27 19:35:56
© Фото: Михаил Терещенко, РИА Новости

Казахстан впервые вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Так, взаимная торговля стран может превысить рубеж в $30 млрд, добавил лидер Казахстана.

В ходе двусторонних переговоров Путин и Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

Напомним, что вечером 27 ноября глава РФ прилетел в Казахстан с государственным визитом. Российского лидера поразил торжественный прием, он добавил, что привык к более рабочей обстановке. Токаев в свою очередь назвал визит Путина «поистине историческим событием».

Завтра, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ.

#Россия #Путин #Казахстан #торговля #Токаев
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