Радимов: «Крылья Советов» стоит наказать, если докажут долг судьям

Футбольный клуб «Крылья Советов» должны лишить какого-то статуса или понизить в лиге, если будет установлен факт подкупа судей. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил бывший игрок самарской команды и сборной России Владислав Радимов.

«Руководствуясь примерами не только "Ювентуса", но и других, то, наверное, самую серьезную ответственность надо понести. Это подкуп судей получается, который по идее должен быть признан, потому что дело на поверхности лежит», - сказал он.

Напомним, вчера губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Позже глава региона подчеркнул, что имеющихся у него фактов не хватит для того, чтобы инициировать возбуждение дел. Но их, добавил чиновник, достаточно для обращения внимания на проблемы.