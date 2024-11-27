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Радимов: «Крылья Советов» стоит наказать, если докажут долг судьям

Футболист высказался по теме, которую накануне поднял самарский губернатор Вячеслав Федорищев.
Сергей Лебедев 2024-11-27 16:45:44
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Футбольный клуб «Крылья Советов» должны лишить какого-то статуса или понизить в лиге, если будет установлен факт подкупа судей. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил бывший игрок самарской команды и сборной России Владислав Радимов.

«Руководствуясь примерами не только "Ювентуса", но и других, то, наверное, самую серьезную ответственность надо понести. Это подкуп судей получается, который по идее должен быть признан, потому что дело на поверхности лежит», - сказал он.

Напомним, вчера губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Позже глава региона подчеркнул, что имеющихся у него фактов не хватит для того, чтобы инициировать возбуждение дел. Но их, добавил чиновник, достаточно для обращения внимания на проблемы.

#Футбол #Самарская область #коррупция #наш эксклюзив #РФС #губернатор #«Крылья Советов» #Владислав Радимов
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