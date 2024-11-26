Федорищев высказался о футбольных судьях на фоне коррупционного скандала

Судейский корпус в российском футболе в большинстве своем состоит из профессиональных и порядочных людей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Однако, по его словам, остались «метастазы», с которыми надо бороться.

«Я знаю, что корпус судей в большинстве своем - это целиком порядочные профессиональные люди, которые обеспечивают профессионализм. Но эти метастазы остались», - отметил глава региона.

Он добавил, что имеющихся у него фактов недостаточно для того, чтобы инициировать возбуждение дел.

«Этого достаточно, чтобы обратить внимание на проблемы и, грубо говоря, не бояться масштабную проблему во всей системе признать или метастазы ее, которые остались», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Напомним, сегодня самарский губернатор заявил, что в судейском корпусе в российском футболе есть люди, занимающиеся коррупцией. Ранее ему стало известно о долге клуба «Крылья Советов» перед некими «преступниками». Они хотели, чтобы им заплатили 36 миллионов рублей.