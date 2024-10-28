Посол РФ объяснил решение Варшавы закрыть генконсульство в Познани

Решение МИД Польши закрыть генеральное консульство РФ в Познани - очередной этап антироссийской кампании официальной Варшавы. Об этом «Звезде» рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Польша Сергей Андреев.

«В течение некоторого времени раскручивается кампания по обвинению российских спецслужб в разного рода происшествиях: поджогах и актах саботажа. Якобы неких граждан Украины и Белоруссии вербовали через социальные сети, якобы этим занимались российские спецслужбы», - рассказал подробности Андреев.

Никаких доказательств причастности российских спецслужб к озвученным происшествиям польские власти не привели, уточнил посол. Официальные лица также воздержались от прямых обвинений.

«В пятницу мы получили ноту и уведомление о том, что генконсульство должно прекратить свою работу до полуночи 30 ноября и что нежелательными лицами в Польше объявляются три консульских работника с дипломатическими паспортами. Они тоже должны покинуть Польшу в те же сроки», - добавил посол Андреев.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Польше предупредил Варшаву, что ее действия не останутся без реакции официальной Москвы. Российская сторона проанализирует ситуацию и выберет самый целесообразный образ действий, пообещал он.

«Ничего нового в этом нет. Нагнетание страха перед неизбежной якобы российской агрессией продолжается длительное время. Уже давно Польша наращивает военные расходы. Сейчас придумали новую программу, назвали ее "Восточный щит". На границах с Белоруссией и Калининградской областью будут строиться оборонительные сооружения и минные поля. Около $2,5 млрд запланированы на эти работы», - рассказал дипломат.

Ранее стало известно, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала польских дипломатов готовиться к ответу, после решения МИД Польши. До этого политолог Александр Асафов предположил, что Польша высылает дипломатов России, желая порадовать США.