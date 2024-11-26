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Над регионами РФ за ночь уничтожено 39 украинских БПЛА

Из них 24 сбили над Ростовской областью.
2024-11-26 07:29:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Киевский режим пытался атаковать объекты на территории России беспилотными летательными аппаратами, сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 39 украинских БПЛА самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», - следует из заявления.

Над территорией Ростовской области уничтожены 24 дрона, над территорией Брянской области - пять, над территорией Белгородской и Курской областей - по три, над территорией Республики Крым - два, над территорией Орловской и Воронежской областей - по одному.

Материал подготовили Карина Тазетдинова и Николай Баранов.

#Минобороны #бпла #ВСУ #дроны #регионы РФ
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