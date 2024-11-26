Над регионами РФ за ночь уничтожено 39 украинских БПЛА

Киевский режим пытался атаковать объекты на территории России беспилотными летательными аппаратами, сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 39 украинских БПЛА самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», - следует из заявления.

Над территорией Ростовской области уничтожены 24 дрона, над территорией Брянской области - пять, над территорией Белгородской и Курской областей - по три, над территорией Республики Крым - два, над территорией Орловской и Воронежской областей - по одному.

Материал подготовили Карина Тазетдинова и Николай Баранов.