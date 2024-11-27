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Под Саратовом прощаются с «Бранденбургской Мадонной»

Знаменитая регулировщица Мария Лиманская ушла из жизни накануне в возрасте 100 лет.
Ян Брацкий 2024-11-27 11:30:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В эти минуты в саратовском селе Звонаревка проходит церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны, «Бранденбургской Мадонной» Марией Лиманской.

Свое прозвище знаменитая на весь мир регулировщица получила в 1945 году, когда попала в объектив фотографа Евгения Халдея в центре Берлина. Этот снимок стал одним из символов Великой Победы над фашизмом.

О смерти Марии Лиманской стало известно накануне. Ветеран ушла из жизни в возрасте 100 лет. В беседе со «Звездой» ее дочь Нина Тормозова рассказала, что Мария Филипповна до последних минут своей жизни оставалась в сознании, но не могла двигаться.

О причинах смерти «Бранденбургской Мадонны» не сообщается, известно лишь, что у нее были проблемы с сердцем.

Мария Лиманская попала на фронт 18-летней девушкой. Сначала она была швеей, а после стала регулировщицей. Лиманская направляла движение войск на переправе через Дон, была участницей Сталинградской битвы, с войсками освобождала Симферополь, Белоруссию и Польшу. С боями дошла до Берлина.

#Великая Отечественная война #Ветеран #наш эксклюзив #прощание #Мария Лиманская #Бранденбургская Мадонна
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