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«Бранденбургская Мадонна» умерла в возрасте 100 лет

Фотография Марии Лиманской стала символом несокрушимости советского народа.
Карина Тазетдинова 2024-11-26 08:10:25
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Сегодня ночью в возрасте 100 лет ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская, известная на весь мир как «Бранденбургская Мадонна», сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая утрата для всех нас. Горжусь тем, что был лично знаком с Марией Филипповной», - написал он в своем Telegram-канале.

В мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот ее запечатлел военный фотокорреспондент Евгений Халдей за неделю до Великой Победы. Снимок стал символом несокрушимости советского народа.

Лиманская в 18 лет ушла на фронт. Сначала шила одежду солдатам, после стала регулировщицей. Она направляла движение войск на переправе через Дон. Кроме того, Мария Филипповна была участницей Сталинградской битвы, освобождения Симферополя, Белоруссии и Польши, а также дошла до Берлина.

 

#ВОВ #Великая Отечественная война #Мария Лиманская #Бранденбургская Мадонна
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