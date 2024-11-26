«Бранденбургская Мадонна» умерла в возрасте 100 лет

Сегодня ночью в возрасте 100 лет ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская, известная на весь мир как «Бранденбургская Мадонна», сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая утрата для всех нас. Горжусь тем, что был лично знаком с Марией Филипповной», - написал он в своем Telegram-канале.

В мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот ее запечатлел военный фотокорреспондент Евгений Халдей за неделю до Великой Победы. Снимок стал символом несокрушимости советского народа.

Лиманская в 18 лет ушла на фронт. Сначала шила одежду солдатам, после стала регулировщицей. Она направляла движение войск на переправе через Дон. Кроме того, Мария Филипповна была участницей Сталинградской битвы, освобождения Симферополя, Белоруссии и Польши, а также дошла до Берлина.