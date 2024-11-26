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«Бранденбургская Мадонна» до последней минуты жизни была в сознании

В последние дни жизни Мария Лиманская была в сознании, с ее самочувствием все было в порядке, но потом резко стало плохо, из-за чего и наступила смерть.
Виктория Бокий 2024-11-26 10:31:27
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

До последнего дня жизни «Бранденбургская Мадонна» Мария Лиманская была в сознании, но не могла двигаться. Об этом рассказала ее дочь Нина Тормозова в разговоре со «Звездой».

«Она в сознании была до последнего, но не могла двигаться», - поделилась собеседница.

По ее словам, сначала состояние здоровья Марии Лиманской было в норме, но потом ей резко стало плохо.

«Было нормально все, но потом сразу плохо стало», - добавила Нина Тормозова.

Точную причину смерти родные Лиманской не называют. Ее дочь лишь отметила, что сердце «Бранденбургской Мадонны» было изношено.

Мария Филипповна Лиманская ушла из жизни в возрасте 100 лет сегодня ночью. В мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот ее запечатлел военный фотокорреспондент Евгений Халдей за неделю до Великой Победы. Снимок стал символом несокрушимости советского народа.

#ВОВ #Великая Отечественная война #наш эксклюзив #Мария Лиманская #Бранденбургская Мадонна
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