«Бранденбургская Мадонна» до последней минуты жизни была в сознании

До последнего дня жизни «Бранденбургская Мадонна» Мария Лиманская была в сознании, но не могла двигаться. Об этом рассказала ее дочь Нина Тормозова в разговоре со «Звездой».

«Она в сознании была до последнего, но не могла двигаться», - поделилась собеседница.

По ее словам, сначала состояние здоровья Марии Лиманской было в норме, но потом ей резко стало плохо.

«Было нормально все, но потом сразу плохо стало», - добавила Нина Тормозова.

Точную причину смерти родные Лиманской не называют. Ее дочь лишь отметила, что сердце «Бранденбургской Мадонны» было изношено.

Мария Филипповна Лиманская ушла из жизни в возрасте 100 лет сегодня ночью. В мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот ее запечатлел военный фотокорреспондент Евгений Халдей за неделю до Великой Победы. Снимок стал символом несокрушимости советского народа.