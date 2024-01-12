Зеленский обвинил США в лишении миллионов украинцев пенсий

Владимир Зеленский заявил, что из-за стремления республиканцев США оставить киевский режим без финансовой помощи могут пострадать уязвимые слои населения Украины, в особенности миллионы пенсионеров.

«Они (республиканцы. — Прим. ред.) и такие как он отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины... На зарплаты военным не давали, нам нужна была помощь на бюджет», - цитирует РИА Новости слова политика, сказанные им в ходе общения с журналистами в Риге.

Таким образом Зеленский прокомментировал слова Рона Десантиса, кандидата в президенты США и губернатора Флориды, который был возмущен тратой американского бюджета на «выплаты пенсий и зарплат». Украинский лидер предложил выход - выдавать средства на помощь военным.

Он напомнил, что при прекращении финпомощи пострадают в первую очередь порядка 12 миллионов пенсионеров Украины, обвинив Десантиса в том, что тот в силу своей молодости «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров». К тому же, по словам Зеленского, 70% направленных средств тратились в самих США и оседали в карманах уже американских пенсионеров.

Пятого января Десантис обвинил руководство США в игнорировании проблем страны, но больших расходах на Украину. Губернатор Флориды задался вопросом, какую пользу приносят эти действия американцам, и призвал положить конец этому.

Напомним, сегодня утром Вашингтон объявил о прекращении поставок оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. По словам Белого дома, США выдали «последний пакет из имеющихся запасов».