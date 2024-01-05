Десантис заявил, что Вашингтон игнорирует реальные проблемы США из-за Украины

Вашингтон игнорирует настоящие проблемы страны в сфере национальной безопасности, но тратит много средств на Украину. Об этом заявил претендент на президента Соединенных Штатов губернатор Флориды Рон Десантис на встрече с избирателями в штате Айова.

«Начнем с того, что мы должны заниматься нашими ключевыми интересами в сфере национальной безопасности. Я считаю, что основные (проблемы - Прим. ред.) этой страны - это безопасность границ и Китай», - цитирует ТАСС слова американского губернатора, ссылаясь на трансляцию CNN.

Рон Десантис отметил, что Вашингтон «игнорирует эти угрозы безопасности» страны и направил «ужасно много денег Украине, включая деньги на выплату пенсий чиновникам и зарплат». Губернатор Флориды задался вопросом какую пользу приносят эти действия американцам и призвал положить конец этому.

Кандидат в президенты добавил, что нынешний президент США Джо Байден не понимает, чего в конечном счете Вашингтон хочет добиться в украинском конфликте. Он подчеркнул, что США попали в ловушку за последние 25 лет проведения своей внешней политики из-за того, что нет четкого понимания, чего хочет достичь страна.

Ранее Десантис выступил против членства Украины в НАТО. Он отметил, что Соединенные Штаты не должны давать Украине «карт-бланш», если только она не использует полученные возможности, чтобы завершить конфликт.