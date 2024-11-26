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Глава МО Франции пообещал Киеву оружие за доходы от активов РФ

Франция совместно с Италией поставят Киеву новые системы вооружения, включая зенитные ракеты «Мистраль».
Владимир Рубанов 2024-11-26 03:30:32
© Фото: defense.gouv.fr

Франция намерена поставить Украине зенитные ракеты и другое вооружение за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню по результатам встречи с коллегами из Германии, Великобритании, Италии и Польши.

По его словам, европейские союзники продолжат поставлять оружие и проводить обучение украинских военных. Франция совместно с Италией поставят Киеву новые системы вооружения, включая ракеты «Мистраль».

Лекорню заявил, что граждане Франции, которые платят налоги, будут рады узнать, что чиновники ищут новые способы помощи Украине.

Министр опроверг недавнее сообщение французской газеты Le Monde, в котором утверждалось, что Франция и Великобритания обсуждают отправку западных войск на Украину.

«Я был удивлен, прочитав это, и, честно говоря, не совсем понял», - сказал он.

В странах ЕС заблокировано около $220 млрд. В январе Еврокомиссия приняла постановление о том, что доходы от реинвестирования замороженных активов якобы не являются собственностью России. В августе €1,4 млрд из доходов от активов России были переданы Украине и членам ЕС, которые будут предоставлять на эти деньги оружие для Киева.

В Кремле решение ЕК о передаче доходов от активов назвали незаконным и пообещали ответ.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам этой встречи, что Европа увеличит военную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Франция поставит Киеву 12 установок Caesar за счет активов РФ.

#Франция #ракеты #Украина #Mistral #поставки оружия #замороженные активы РФ #Себастьен Лекорню
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