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Писториус: в январе заработает миссия НАТО по координации помощи Киеву

Министр обороны ФРГ пообещал увеличение военной помощи Украине.
Владимир Рубанов 2024-11-26 01:32:49
© Фото: Kay Nietfeld dpa, Global Look Press

Правительства стран Европы усилят военную помощь Украине, пообещал министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров со своими британскими, французскими, итальянскими и польскими коллегами. Об этом сообщает Reuters.

Военные министры группы пяти ведущих стран в сфере европейской обороны обсуждали, как активизировать усилия в связи с предстоящим возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Министр обороны ФРГ добавил, что в январе базирующаяся в Висбадене миссия НАТО возьмет на себя координацию западной военной помощи Украине. Этот шаг ожидался еще несколько месяцев назад.

Создание новой миссии под названием «Помощь НАТО в сфере безопасности и обучения для Украины» (NSATU) рассматривается как попытка защитить механизм поставок оружия Киеву от любого вмешательства со стороны Трампа.

Избрание Трампа, который скептически относится к поддержке США Украины, заставило Европу активизировать свою роль в вооружении Киева.

Ранее сообщалось, что Совет Украина-НАТО проведет экстренную встречу на уровне послов после применения по Днепропетровску новой российской ракетной системы средней дальности «Орешник».

#Украина #НАТО #сша #Германия #Дональд Трамп #Европа #ФРГ #поставки оружия #борис писториус
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