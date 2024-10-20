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Франция поставит Киеву 12 установок Caesar за счет активов РФ

Киеву также отправят от Парижа управляемые бомбы AASM и ракетные установки и ракеты Mistral.
Карина Тазетдинова 2024-10-20 22:19:24
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Франция планирует передать Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar за счет доходов от замороженных российских активов, заявил глава Минобороны Себастьян Лекорню в беседе с Tribune Dimanche.

«Они позволили заказать 12 новых пушек Caesar, которые будут поставлены Украине», - передает издание.

Кроме того, Киев также получит от Парижа 155-миллиметровые снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, ракетные установки и ракеты Mistral.

Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Париж считает первоочередной задачей согласование официального приглашения Украины в НАТО и работает с союзниками по этому вопросу.

#Франция #Украина #поставки оружия #замороженные активы РФ #CAESAR #Себастьян Лекорню
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