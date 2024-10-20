Франция поставит Киеву 12 установок Caesar за счет активов РФ

Франция планирует передать Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar за счет доходов от замороженных российских активов, заявил глава Минобороны Себастьян Лекорню в беседе с Tribune Dimanche.

«Они позволили заказать 12 новых пушек Caesar, которые будут поставлены Украине», - передает издание.

Кроме того, Киев также получит от Парижа 155-миллиметровые снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, ракетные установки и ракеты Mistral.

Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Париж считает первоочередной задачей согласование официального приглашения Украины в НАТО и работает с союзниками по этому вопросу.