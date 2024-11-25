Ynet: Израиль одобрил соглашение о прекращении огня с «Хезболлой»

Источники в Израиле, США и Ливане подтвердили, что Тель-Авив предварительно одобрил прекращение огня с «Хезболлой», передает Ynet. По их данным, для заключения соглашения остается получить одобрение кабинета министров.

Отмечается, что Биньямин Нетаньяху прорабатывает представление этой информации для общественности. Планируется сообщить о сделке не как о компромиссе, а как о выгодном для ЦАХАЛ соглашении, пишет Kan.

Сам проект включает в себя 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана. При этом США регламентировали действия Тель-Авива и дали им гарантии на атаки против «Хезболлы» в случае нарушения договора.

Что касается стороны Ливана, то лидер движения Наим Касем заявил на прошлой неделе, что руководство рассмотрело предложение о перемирии и представило ответ. Предполагается, что их армия будет находиться в близких к границе районах, а «Хезболла» переместит свое тяжелое вооружение к северу от реки Литани.

Атаки между «Хезболлой» и ЦАХАЛ продолжаются. Ранее сообщалось, что свыше 30 человек в Ливане погибли в результате авиаударов ВВС Израиля. Также на прошлой неделе ливанское движение ударило по базе военно-морских сил ЦАХАЛ на севере.