Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал европейских союзников Киева не отправлять свои войска на Украину, пишет издание The Hill. Подобное заявление главы эстонского Минобороны появилось на фоне обсуждения в Европе отправки солдат в регион.

«Риски такого шага перевешивают выгоды, даже несмотря на то, что Украина сталкивается с нехваткой живой силы и борется за поддержание морального духа», - приводит издание слова Певкура.

В частности, речь идет о Франции, которая не не отрицает возможности появления на Украине своих военнослужащих. Тем не менее эстонский министр заявил, что Украине нужны деньги, а не европейские солдаты.

В заключение Певкур добавил, что Западу важно сохранять холодную голову и «не перегибать палку».

Напомним, европейские лидеры возобновили обсуждение отправки своих военных на Украину после победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа. В Европе опасаются, что его приход к власти приведет к снижению роли Вашингтона в поддержке Киева.

В частности к секретным переговорам вернулись Франция и Великобритания. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас на Западе нет единого мнения по этому вопросу.