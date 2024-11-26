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Министр обороны Эстонии призвал не отправлять войска на Украину

На днях Франция и Великобритания возобновили секретные переговоры по этому вопросу.
Елизавета Кондрикова 2024-11-26 02:21:46
© Фото: Rachel BoÃŸmeyer, dpa Globallookpress

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал европейских союзников Киева не отправлять свои войска на Украину, пишет издание The Hill. Подобное заявление главы эстонского Минобороны появилось на фоне обсуждения в Европе отправки солдат в регион.

«Риски такого шага перевешивают выгоды, даже несмотря на то, что Украина сталкивается с нехваткой живой силы и борется за поддержание морального духа», - приводит издание слова Певкура.

В частности, речь идет о Франции, которая не не отрицает возможности появления на Украине своих военнослужащих. Тем не менее эстонский министр заявил, что Украине нужны деньги, а не европейские солдаты.

В заключение Певкур добавил, что Западу важно сохранять холодную голову и «не перегибать палку».

Напомним, европейские лидеры возобновили обсуждение отправки своих военных на Украину после победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа. В Европе опасаются, что его приход к власти приведет к снижению роли Вашингтона в поддержке Киева.

В частности к секретным переговорам вернулись Франция и Великобритания. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас на Западе нет единого мнения по этому вопросу.

#Украина #эстония #ВСУ #Отправка войск на Украину #минобороны эстонии
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