Джонсон допустил отправку солдат на Украину после победы Трампа

Великобритании придется отправить свой войска на Украину, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп решит сократить объемы американской помощи киевскому режиму. Подобное допустил бывший британский премьер-министр Борис Джонсон, пишет издание The Telegraph.

По его мнению, после инаугурации Трампа Лондону придется изменить свою позицию касательно отправки своих войск в регион. Согласно заявлению Джонсона, если Трамп все-таки урежет помощь Украине, это бремя полностью ляжет на европейских партнеров.

При этом подобные обязательства по поддержке киевской власти он назвал «хорошими инвестициями», спрогнозировав еще большую угрозу для Европы, в том числе для Грузии и стран Балтии, в случае поражения Киева.

Напомним, на Западе предполагают, что с приходом Трампа на пост главы американского государства поставки вооружений киевским властям могут прекратиться.

Инаугурация президента США произойдет 20 января 2025 года, к этому моменту действующий глава США Джо Байден намерен в полном объеме реализовать выделенные $6 млрд для помощи Украине.