Financial Times: ордер МУС на арест Нетаньяху ведет к расколу на Западе

Выдача Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху может привести к большому расколу на Западе. Об этом пишет Financial Times.

Издание напоминает, что большинство стран Евросоюза признают юрисдикцию МУС, как и ближайшие союзники Вашингтона в лице Великобритании, Австралии и Канады. Тогда как Белый дом не может позволить арестовать главу израильского кабмина.

Дошло до того, что США открыто угрожают странам, которые попытаются содействовать Международному уголовному суду в этом вопросе, пишет Life. Представители Республиканской партии и вовсе предлагают расформировать МУС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что исполнение ордера Международного уголовного суда на арест Нетаньяху является обязательством стран, подписавших Римский статут.

Напомним, 21 ноября МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля и экс-главы Минобороны этой страны Йоава Галанта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа.