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Боррель призвал ЕС исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху

Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что требование исполнять ордера МУС не относится к США, не подписавшим Римский статут.
Ян Брацкий 2024-11-26 13:28:45
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти европейских стран обязаны исполнить ордер Международного уголовного суда против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил уходящий со своего поста на пенсию глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. 

«Ордер МУС - это не альтернатива, мне это нравится или мне это не нравится. Это обязательство», - цитирует ТАСС слова Борреля.

Глава дипслужбы ЕС поспешил оговориться, что его призывы не касаются США. Вашингтон не подписал Римский статут. Однако страны ЕС, подписавшие этот документ, обязаны исполнить ордер МУС.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны этой страны Йоава Галанта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа.

На решение МУС моментально отреагировали заокеанские союзники Израиля. США пригрозили санкциями и «сокрушением экономики» странам, которые будут содействовать Международному уголовному суду в этом вопросе.

#в стране и мире #ЕС #нетаньяху #ордер #Боррель #МУС
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