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В США пригрозили санкциями союзникам за содействие МУС

Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест Нетаньяху.
Глеб Владовский 2024-11-24 02:25:43
© Фото: IMAGO Björn Trotzki Globallookpress

Попытки союзников Вашингтона содействовать Международному уголовному суду будут чреваты санкциями. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм*.

«Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции», - приводит его слова RT.

По словам политика, санкции, которые может ввести Вашингтон, должны попытаться «сокрушение экономики» стран, которые решатся помочь МУС.

Напомним, что в четверг, 21 ноября, международный уголовный суд выдал ордера на арест израильских чиновников - премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #сша #Израиль #санкции США #МУС #линдси грэм
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