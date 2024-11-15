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Лихачев: все 6 энергоблоков ЗАЭС останутся на зиму в холодном останове

Для снабжения Энергодара не требуется поднимать температуру энергоблоков и переводить ни один из них в горячий останов.
Владимир Рубанов 2024-11-15 17:56:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Все шесть энергоблоков Запорожской атомной электростанции находятся в режиме холодного останова, они останутся в таком состоянии в течение всей зимы, сообщил «Звезде» гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Сотрудники Запорожской АЭС настолько развили энергосистему Энергодара, что не требуется поднимать температуру энергоблоков и переводить ни один из них в горячий останов, рассказал он.

При этом в самом Энергодаре ситуация ухудшилась, так как обстрелы со стороны ВСУ не просто продолжаются, а нарастают.

«К уже, к сожалению, привычным атакам беспилотников добавились атаки ствольной артиллерии. Это явная эскалация угроз, реализованных со стороны ВСУ», - сказал глава Росатома.

Накануне было девять ударов по городу-спутнику АЭС, была уничтожена детская площадка, и лишь по счастливой случайности там не было детей, добавил Лихачев. Однако в результате этой атаки все же погиб человек.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал попытками ядерного терроризма удары ВСУ по ЗАЭС и сопутствующей инфраструктуре.

#безопасность #Алексей Лихачев #наш эксклюзив #энергодар #атомная энергетика #заэс #Запорожская атомная электростанция
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