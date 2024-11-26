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Бортников обвинил Запад в попытке превратить СНГ в свою ресурсную базу

Директор ФСБ Александр Бортников уличил уходящую администрацию США в попытках максимально обострить ситуацию в мире.
Ян Брацкий 2024-11-26 11:17:29
© Фото: Pavel Byrkin, Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Власти США вместе с союзниками стремятся устроить хаос в СНГ и превратить Содружество в дешевую ресурсную базу для себя. С таким заявлением выступил директор ФСБ России Александр Бортников.

«США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для реализации своих геополитических амбиций. В нашем случае это хаотизация Содружества и превращение его в дешевую ресурсную базу», - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

Кроме того, в Вашингтоне не оставляют попыток максимально осложнить новой американской администрации потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем.

Для этого Белый дом старается максимально обострить ситуацию в различных регионах Евразии, на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, добавил Бортников.

Очередной шаг на пути эскалации сделан, предупредил директор ФСБ. Киевскому режиму разрешены удары дальнобойными ракетами вглубь российский территории. Это неизбежно приведет к эскалации, отметил он.

Катастрофические последствия подобной политики ясно осознают и в самих Соединенных Штатах. Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин назвала государственной изменой возможную передачу Киеву ядерного оружия. Этот шаг политик назвала неконституционным и безумным.

#сша #Запад #СНГ #фсб россии #Бортников
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