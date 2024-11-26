В США назвали госизменой возможную передачу Байденом ядерного оружия ВСУ

Возможная передача уходящей администрацией США ядерного оружия киевскому режиму противоречит конституции. Таким мнением поделилась конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин.

«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены», - написала она в соцсети Х.

Конгрессвумен допустила, что таким образом действующий пока еще президент США Джо Байден может развязать ядерную войну, чтобы приостановить процесс передачи власти новому главе Белого дома Дональду Трампу.

Ранее газета New York Times написала, что ряд европейских и американских чиновников рассматривают вариант возвращения Украине ядерного оружия, которое якобы поможет укрепить ее безопасность.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Киева ядерного оружия. Любые заявления об обратном - провокация, подчеркнул глава государства во время встречи с журналистами стран-членов БРИКС.

Путин предупредил, что отправку ядерного оружия на Украину утаить не удастся, Москва в состоянии проследить за любыми передвижениями в этом направлении.